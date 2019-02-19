Португалия: власти Фару убирают с улиц брошенные автомобили

Вторник, 19 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: власти Фару убирают с улиц брошенные автомобили

Более сотни незаконно припаркованных или брошенных автомобилей вывезены с улиц Фару за последние месяцы.

Об этом заявил представитель Совета Фару, который добавил, что с октября 2016 года и по настоящее время было зафиксировано 458 случаев неправильной парковки или брошенных автомобилей и все они были вывезены с улиц города.

Мэр Фару, Роджерио Бакальяу, обратился к жителям, которые являются владельцами брошенных или незаконно припаркованных транспортные средства в общественных местах, чтобы упорядочить ситуацию, освободить парковку и улучшить качество жизни жителей, пишет ТАСС.

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