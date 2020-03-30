Португалия: власти легализуют иммигрантов в связи с эпидемией

Понедельник, 30 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: власти легализуют иммигрантов в связи с эпидемией

Приказ министерства внутренних дел вступает в силу с понедельника.

Начиная с понедельника, все иммигранты, находящиеся в процессе получения вида на жительство, будут автоматически легализованы согласно приказу Министерства внутренних дел (Despacho n.º 3863-B/2020 de 27 de março). Такое решение было принято из-за эпидемии, его целью является гарантировать права всех иностранных граждан, находящихся в Португалии. Приказ был опубликован накануне в государственной газете Diário da República.

Иммигранты получат право на получение номера пациента (número de utente), доступ к бесплатной медицине, социальным пособиям, заключениям трудовых и иных контрактов. Кроме того, нелегальные иммигранты, которые никогда не подавали документы на легализацию, также будут иметь право на медицинское обслуживание.

Одновременно, отделения SEF c 30 марта будут закрыты для приема, исключения составят лишь «срочные обращения», например по утере документов или в связи с необходимостью поездки по форс-мажорным обстоятельствам.

«В условиях чрезвычайного положения приоритетом становится защита здоровья общества, а это значит что важно гарантировать права самых незащищенных слоев населения - иммигрантов», - говорится в сообщении министра внутренних дел Эдуардо Кабрита.

Также в правительстве напомнили, что визы и резиденции иностранных граждан на территории Португалии, срок которых истек после 24 февраля, действительны до 30 июня. Это также касается карт гражданина, водительских прав и судебных справок.

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