Португалия: власти Лиссабона намерены убрать бездомных с улиц к 2021 году
На эти цели выделят 4,3 млн евро.
Власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек.
По официальным данным, больше всего бездомных живет в районе Santa Maria Maior, за ним следует район Арройуш (16,3%) и Сао Висенте (11%). Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 - на улице.
Муниципальный план по расселению бездомных уже утвержден, скоро предстоят его публичные обсуждения. Сообщается, что он обойдется бюджету в 4,3 млн евро. Он будет включать около 30 программ, которые власти реализуют в течение двух лет. Они будут направлены на «основные потребности» бездомных, а также на их социализацию, социальную и психологическую помощь.