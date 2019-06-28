Португалия: власти Лиссабона намерены убрать бездомных с улиц к 2021 году

Власти португальской столицы задались целью найти жилье для всех бездомных, живущих на улицах. Их, по подсчетам чиновников, 361 человек.

По официальным данным, больше всего бездомных живет в районе Santa Maria Maior, за ним следует район Арройуш (16,3%) и Сао Висенте (11%). Всего в конце 2018 года в городе насчитывалось 2473 бездомных, из них 1967 жили во временном муниципальном жилье, а 361 - на улице.

Муниципальный план по расселению бездомных уже утвержден, скоро предстоят его публичные обсуждения. Сообщается, что он обойдется бюджету в 4,3 млн евро. Он будет включать около 30 программ, которые власти реализуют в течение двух лет. Они будут направлены на «основные потребности» бездомных, а также на их социализацию, социальную и психологическую помощь.