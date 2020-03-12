Португалия: власти Лиссабона запустил программу Programa Renda Segura

Власти столицы запустили программу Programa Renda Segura, для того чтобы сдержать стремительный рост цен на жилье. В рамках программы городской совет будет брать в аренду жилье стоимостью от 450 до 1000 евро, а затем сдавать в субаренду по фиксированным ценам.



В зависимости от типа жилья муниципалитетом будет установлена максимальная стоимость арендной платы. Для аренды квартиры T0 установлен порог в 600 евро, получить в аренду квартиру T1 и T2 можно будет не более чем за 800 и 900 евро.



Впоследствии муниципалитет будет сдавать имущество в аренду семьям и молодежи, которые подали заявки на участие в программе. Сообщается, что договоры аренды будут подписаны между муниципалитетом и арендатором и будет иметь срок «не менее пяти лет». Продлить такой контракт можно будет только один раз.



В ближайшее время соответствующий документ будет подписан мэром города Фернандо Медина.