Португалия: власти Мадейры рады росту русской общины на острове

Понедельник, 08 Июнь 2020 Португалия

Португалия: власти Мадейры рады росту русской общины на острове

В регионе на данный момент проживает 1500 россиян.

Правительство Мадейры заявило, что намерено поддерживать отношения с русской общиной, проживающей на острове. По последним данным, диаспора насчитывает 1500 граждан.

 «Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать тесные отношения с русской диаспорой на Мадейре, которая выбрала наш регион не только для жизни, но для инвестиций и развития своего бизнеса», – заявил региональный директор по внешнему сотрудничеству Мадейры Руй Абреу. Такими планами чиновник поделился после встречи с представителями русской диаспоры.

В заявлении Абреу говорится, что русская диаспора на Мадейре появилась во многом благодаря программе «Золотая виза» и другим инвестициям в экономику региона. По словам чиновника, первая волна иммиграции русских на Мадейру произошла вместе с иммиграцией граждан Восточной Европы, которые в основном были заняты в сфере строительства.

По словам Абреу, российские граждане сыграли «важную роль в развитии автономного региона, за последние пять лет прибывшие из России иммигранты инвестировали в экономику острова существенные средства и продолжают вносить вклад в благосостояние жителей региона».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)