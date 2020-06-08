Португалия: власти Мадейры рады росту русской общины на острове

Правительство Мадейры заявило, что намерено поддерживать отношения с русской общиной, проживающей на острове. По последним данным, диаспора насчитывает 1500 граждан.

«Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать тесные отношения с русской диаспорой на Мадейре, которая выбрала наш регион не только для жизни, но для инвестиций и развития своего бизнеса», – заявил региональный директор по внешнему сотрудничеству Мадейры Руй Абреу. Такими планами чиновник поделился после встречи с представителями русской диаспоры.

В заявлении Абреу говорится, что русская диаспора на Мадейре появилась во многом благодаря программе «Золотая виза» и другим инвестициям в экономику региона. По словам чиновника, первая волна иммиграции русских на Мадейру произошла вместе с иммиграцией граждан Восточной Европы, которые в основном были заняты в сфере строительства.

По словам Абреу, российские граждане сыграли «важную роль в развитии автономного региона, за последние пять лет прибывшие из России иммигранты инвестировали в экономику острова существенные средства и продолжают вносить вклад в благосостояние жителей региона».