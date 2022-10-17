Португалия: власти начинают борьбу с солью и сахаром

Главное управление здравоохранения (DGS) хочет к 2027 году сократить количество соли в продуктах питания на 10% и сахара на 20%.

Это две цели новой Национальной программы содействия здоровому питанию (2022-2030 гг.).

Документ сохраняет в качестве приоритетов борьбу с ожирением и пропаганду здорового питания.

Прогнозы на 2030 год предполагают, что ошибки в питании и избыточный вес могут обойти табак в рейтинге факторов риска, которые в наибольшей степени способствуют смертности.

«После 10 лет значительных инвестиций в два центральных элемента национальной стратегии в области пищевых продуктов и питания, которые заключались в улучшении продовольственной среды и расширения прав и возможностей граждан с помощью образовательных мер, в стратегии представлены цели, более ориентированные на саму систему здравоохранения и на уровень оказания медицинской помощи», - говорится в заявлении DGS.

В плане продвижения здорового питания на 2022–2030 годы также обозначены цели, которые необходимо достичь в среднесрочной и долгосрочной перспективе. К 2030 году цель состоит в том, чтобы «увеличить процент потребления не менее 400 граммов фруктов и овощей взрослыми, детьми и подростками» и сократить потребление безалкогольных и других сладких напитков.

В документе также поставлены цели увеличить показатель исключительно грудного вскармливания до шести месяцев и снизить к 2030 году распространенность избыточного веса и ожирения среди детей и подростков не менее чем на 5%.