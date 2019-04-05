Португалия: власти обеспокоены контрабандой сигарет

Пятница, 05 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: власти обеспокоены контрабандой сигарет

За первые два месяца года количество незаконных перевозок табака значительно возросло.

Количество привезенного в Португалию табака и пачек сигарет увеличилось, а доходы государства от официального производства табака, наоборот, сократились, за январь и февраль этого года на 7,5%. Такие данные приводит организация Imperial Tobacco Portugal.

«Контрабанда увеличилась на 7-8%, согласно официальным данным. Для сравнения год назад она составляла 3,5-4%. Это пугающие цифры, они говорят о том, что государству наносится материальный ущерб», - рассказал журналистам Жуао Лопеш, представитель организации.

По его словам, причиной этому стал неуклонный рост цен на сигареты. Поэтому у курильщиков возникает соблазн купить табак по гораздо низким ценам, «даже зная, что это незаконно». Подавляющее большинство контрабандного табака, по некоторым данным, приходит из стран востока и Африки.

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