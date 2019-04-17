Португалия: власти Портимао установят сотни камер наблюдения

Среда, 17 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: власти Портимао установят сотни камер наблюдения

В целях борьбы с преступностью власти Портимао установят сотни камер наблюдения в Прайя-да-Роша.

В целях борьбы с преступностью власти Портимао установят сотни камер наблюдения в  таком популярном месте ночной жизни и туристическом курорте, как Прайя-да-Роша, пишет ТАСС.

Об этом заявил представитель местного Совета.

Власти выделят полмиллиона евро в систему видеонаблюдения, которая будет фиксировать все нарушения общественного порядка на курорте. 

По словам мэра Портимао Исильды Гомеш, совет в настоящее время находится на завершающей стадии планирования деталей проекта.

Мэр Гомеш сказала, что оборудование для наблюдения будет установлено в Прайя-да-Роша и вдоль основных путей въезда в город, и должно начать работать к концу этого года.

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