Португалия: власти Порто удвоили бюджет нового моста через реку Дору

Четверг, 31 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: власти Порто удвоили бюджет нового моста через реку Дору

Новый мост через реку Дору обойдется мэрии Порту в 13 миллионов евро.

Это более чем вдвое превышает первоначальный бюджет, заявленный на публичной презентации проекта в апреле 2018 года.

Средства из муниципального бюджета в размере 13,1 млн. евро будут выделяться в течении 2020, 2021 и 2022 годов. Новый мост, который будет построен между Кампанья (Порту) и Areínho de Oliveira do Douro (Гайя), должен был стать решением проблемы  «удаления нагрузки автомобильного движения в двух исторических центрах и перенаправления его в другие зоны».  Прошло более полутора лет, и проект так и не сдвинулся с мертвой точки. В начале октября агентство Lusa направило запрос в Португальское агентство по охране окружающей среды (АПА), которое мэр Порто обвинил в июне в «задержке» процесса строительства моста, пишет ТАСС.

Новый мост станет седьмым мостом через реку Дому в Порто, иметь длинную 250 метро и иметь полосы для движения автомобильного и общественного транспорта, пешеходного перехода и велосипедной дорожки

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)