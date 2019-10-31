Португалия: власти Порто удвоили бюджет нового моста через реку Дору

Это более чем вдвое превышает первоначальный бюджет, заявленный на публичной презентации проекта в апреле 2018 года.

Средства из муниципального бюджета в размере 13,1 млн. евро будут выделяться в течении 2020, 2021 и 2022 годов. Новый мост, который будет построен между Кампанья (Порту) и Areínho de Oliveira do Douro (Гайя), должен был стать решением проблемы «удаления нагрузки автомобильного движения в двух исторических центрах и перенаправления его в другие зоны». Прошло более полутора лет, и проект так и не сдвинулся с мертвой точки. В начале октября агентство Lusa направило запрос в Португальское агентство по охране окружающей среды (АПА), которое мэр Порто обвинил в июне в «задержке» процесса строительства моста, пишет ТАСС.

Новый мост станет седьмым мостом через реку Дому в Порто, иметь длинную 250 метро и иметь полосы для движения автомобильного и общественного транспорта, пешеходного перехода и велосипедной дорожки