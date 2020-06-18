Португалия: власти Порту введут новые ограничения в канун праздника São João

Власти города Порту объявили об усилении ограничений в канун главного городского праздника – дня São João. Главный мост города (ponte Luís I) будет закрыт как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Рестораны должны закрыться не позднее 11 часов вечера, а магазины, кафе и кондитерские не позднее 7 вечера.

Власти города напомнили, что все официальные торжества будут отменены. Концерты и традиционный салют в этом году проводиться не будут. Запланированный на этот день футбольный матч команд «Porto» и «Boavista» будет отложен.

Муниципалитет уже запустил социальную рекламу, призывающую к ответственному поведению в ночь празднования São João. Чиновники просят жителей отметить праздник дома, а тех, кто идет в рестораны, соблюдать правила.