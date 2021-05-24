Португалия: вместо телеканала TVI24 появится CNN Portugal

Канал будет управляться Media Capital по лицензии CNN, которая также будет обеспечивать обучение, консультации и доступ к контенту CNN.

Стратегия амбициозна: CNN, ведущий международный информационный бренд, заменит TVI24, текущий информационный канал Media Capital. Смена бренда изменит сеть платного телевидения в Португалии, где основными португальскими каналами, специализирующимися на новостях, будут RTP3, SIC Notícias и CNN Portugal.

«Группа Media Capital представляет новую модель СМИ и новую возможность журналистики. В сентябре к власти пришел новый информационный отдел, целью которого было позиционирование журналистики TVI. Недавно мы работали над программной реструктуризацией TVI24. Все эти операции позволили нам заключить лицензионного соглашения с самым престижным брендом в международной журналистике », - указывает официальный источник компании.

Media Capital также заявляет, что разделяет такие ценности CNN, как строгость, свобода и независимость, и считает, что это партнерство, соответствующее «будущему португальского аудиовизуального искусства».