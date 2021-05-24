Португалия: вместо телеканала TVI24 появится CNN Portugal
Информационный канал TVI24 перестанет существовать, чтобы уступить место новому CNN Portugal.
Канал будет управляться Media Capital по лицензии CNN, которая также будет обеспечивать обучение, консультации и доступ к контенту CNN.
Стратегия амбициозна: CNN, ведущий международный информационный бренд, заменит TVI24, текущий информационный канал Media Capital. Смена бренда изменит сеть платного телевидения в Португалии, где основными португальскими каналами, специализирующимися на новостях, будут RTP3, SIC Notícias и CNN Portugal.
«Группа Media Capital представляет новую модель СМИ и новую возможность журналистики. В сентябре к власти пришел новый информационный отдел, целью которого было позиционирование журналистики TVI. Недавно мы работали над программной реструктуризацией TVI24. Все эти операции позволили нам заключить лицензионного соглашения с самым престижным брендом в международной журналистике », - указывает официальный источник компании.
Media Capital также заявляет, что разделяет такие ценности CNN, как строгость, свобода и независимость, и считает, что это партнерство, соответствующее «будущему португальского аудиовизуального искусства».