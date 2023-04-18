Португалия внесла 324 млн евро в счет поддержки бедных стран

Вторник, 18 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия внесла 324 млн евро в счет поддержки бедных стран

Banco de Portugal инвестирует 324 млн евро в структуру МВФ для поддержки стран с низким уровнем дохода.

В 2022 году Португалия обязалась участвовать в усилиях по оказанию этой поддержки путем добровольного предоставления специальных прав заимствования (DSE).

Банк Португалии (BdP) подписал инвестиционное соглашение на сумму около 324 миллионов евро в «Трасте сокращения бедности и роста», структуре МВФ для поддержки стран с низким уровнем дохода.

«Управляющий Banco de Portugal Марио Сентено и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подписали инвестиционное соглашение Banco de Portugal на депозитно-инвестиционном счете «Траст сокращения бедности и роста» (PRGT), основная структура МВФ для финансовой поддержки стран с низкими доходами», - говорится в заявлении финансового надзора.

Согласно тому же примечанию, на карту поставлены инвестиции в размере 264 млн DSE, около 324 млн евро, что должно позволить через 10 лет увеличить счета субсидий PRGT примерно на 14 млн евро, или на 11 млн DSE.

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