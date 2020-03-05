Португалия вновь стала самой гостеприимной страной в Европе

Четверг, 05 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия вновь стала самой гостеприимной страной в Европе

Португалия вновь стала самой гостеприимной страной в Европе по мнению экспатов.

Португалия оказалась самой дружелюбной страной в Европе для переехавших иностранцев, согласно ежегодному рейтингу Expat Insider Survey, который составляется сайтом международного сообщества экспатов InterNations.

В мире Португалия заняла третье место, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом. Согласно другому рейтингу InterNations, столица Португалии Лиссабон оказалась лучшим городом для экспатов в Европе, пишет votpusk.ru.

Возглавил рейтинг стран в этом году Тайвань, на втором месте Вьетнам. В первую десятку из стран Евросоюза также вошли Испания (на 5-м месте) и Чехия (на 10-м).

Рейтинг составляется на основе опроса экспатов, в котором в этот раз приняли участие больше 20 тысяч человек из 187 стран мира. Их просили оценить разные аспекты жизни в новой стране – от доступности онлайн-сервисов и профессиональных возможностей до дружелюбности местных жителей и удобства жизни с семьей.

В рейтинге этого года рассматривались 64 страны. Россия оказалась в десятке неблагоприятных для экспатов стран, заняв 56-е место в общем рейтинге – между Грецией (57-е место) и Южной Кореей (55-е).

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