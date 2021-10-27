Португалия: внутренний туризм взлетает на 84 процента

Среда, 27 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: внутренний туризм взлетает на 84 процента

В период с апреля по июнь жители Португалии совершили 3,6 млн туристических поездок.

Это на 83,9% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, прошедшим под знаком пандемии.

Однако, по данным INE, это все еще на 35,4% ниже, чем во втором квартале 2019 года, когда резидентами было совершено 5,6 млн поездок.

Во втором квартале 2021 года подавляющее большинство поездок (96,9%) было совершено на территории страны, что соответствует 3,5 млн поездок.

«Досуг, отдых или отпуск» была основной категорией мотивации для жителей путешествовать во втором квартале 2021 года.

« Гостиницы и их аналоги» составили 16,5% ночевок в результате туристических поездок во 2 квартале 2021 года, зафиксировав прирост. Однако «бесплатное частное размещение» по-прежнему оставалось основным вариантом заселения (76,8% от числа ночевок).

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