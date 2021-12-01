Португалия: внутри баров и клубов необязательно носить маску

Доступ к барам и клубам не подразумевает использование масок для лица клиентами, сообщает генеральный директорат здравоохранения.

По словам руководства DGS, доступ к барам, клубам и другим питейным заведениям и местам с танцевальными площадками зависит от предъявления клиентами «сертификата ЕС Covid-19» с результатами прививки, выздоровления или теста.

Требование сертификата не распространяется на «работников помещений или предприятий, а также любых поставщиков услуг, которые обеспечивают их работу, если только это не требуется по другим стандартам».

Бары и клубы обязаны запрещать вход пользователям с симптомами, схожими с Covid-19, и обеспечивать диспенсеры дезинфицирующего средства для рук.

Клубы и бары будут закрыты с 2 по 9 января.