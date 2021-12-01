Португалия: внутри баров и клубов необязательно носить маску

Среда, 01 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: внутри баров и клубов необязательно носить маску

Однако работники в этих помещениях должны носить маску для лица, подчеркивает DGS.

Доступ к барам и клубам не подразумевает использование масок для лица клиентами, сообщает генеральный директорат здравоохранения.

По словам руководства DGS, доступ к барам, клубам и другим питейным заведениям и местам с танцевальными площадками зависит от предъявления клиентами «сертификата ЕС Covid-19» с результатами прививки, выздоровления или теста.

Требование сертификата не распространяется на «работников помещений или предприятий, а также любых поставщиков услуг, которые обеспечивают их работу, если только это не требуется по другим стандартам».

Бары и клубы обязаны запрещать вход пользователям с симптомами, схожими с Covid-19, и обеспечивать диспенсеры дезинфицирующего средства для рук.

Клубы и бары будут закрыты с 2 по 9 января.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)