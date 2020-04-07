Португалия: ВНЖ - гарантирован? SEF разъясняет...

Такими эпитетами приветствовали ассоциации иммигрантов в Португалии Постановление правительства (Despacho n.º 3863-B/2020), которое узаконивает пребывание в стране всех иммигрантов, процессы которых находились на рассмотрении в Службе по делам иностранцев и границ (SEF) на дату 18 марта, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, что, согласно ст. 2 вышеуказанного Постановления, документами, подтверждающими, что иммигранты находятся в процессе легализации, являются:

по прошениям, поданным в соответствии со статьями 88, 89 и 90-A «Закона об иностранцах» - документ «manifestação de interesse» или запрос, выданный регистрационными платформами, используемыми в SEF;

в случае предоставления или продления ВНЖ - документ, подтверждающий запись на прием (comprovativo do agendamento) в SEF, или квитанция (recibo), подтверждающая выполненный запрос.

Согласно п. 3, указанные выше документы действительны для предоставления всех государственных услуг, а именно для получения номера пациента (número de utente), доступа к Национальной службе здравоохранения (SNS) или другим правам на здравоохранение, доступа к социальным пособиям, заключения договоров аренды, трудовых договоров, открытия банковских счетов и заключения договоров на основные коммунальные услуги.

В то же время, остается немало вопросов, связанных с Постановлением. К примеру, некоторые решили, что ВНЖ у них уже «в кармане», и остается только подождать, когда выдадут, собственно, карточку.

В cвязи с этим пресс-служба SEF выступила с рядом разъяснений. А именно что принятая мера функционирует как своего рода «временный, экстренный вид на жительство» и не освобождает иностранцев от продолжения уже начатого процесса. (При этом заявители, которые уже подали запросы, должны подождать, пока с ними свяжется SEF (как ожидается, Служба вернется к работе в штатном режиме 1 июля), а тем, кто уже записан на прием (marcação) через Sistema Automático de Pré-Agendamento (SAPA) или другие системы, используемые SEF, не нужно делать это снова: все записи на даты до 27 марта будут перенесены в хронологическом порядке на период после 1 июля.)

Т.е. принятая правительством мера не гарантирует автоматическое предоставление иммигрантам ВНЖ по окончании пандемии.

Вместе с тем, ряд вопросов пока что остаются без ответа. К примеру, это касается заявленного доступа к социальным пособиям со стороны Segurança Social (каким именно – в Постановлении не уточняется), поскольку для их получения требуется «легальное проживание» (residência legal) в Португалии (согласно формулировкам SS - с визой на временное пребывание, визой на жительство, временным или постоянным видом на жительство) в течение, как минимум, одного года.

Также еще неизвестно, как учреждения (центры занятости, SS и т. д.) будут разбираться с различными документами SEF, которые доказывают, что иммигрант действительно подал запрос на легализацию или записан на прием.

И, безусловно, непонятна ситуация тех иммигрантов, данных которых нет в системе SEF, которые начали процесс легализации после 18 марта, которые отчисляли в SS, но не имеют ВНЖ. (Напомним, что с прошлого года иммигранты, которые работают и отчисляют в систему социального страхования не менее 12 месяцев, получают право на вид на жительство, даже если они не въехали в страну на законном основании.)

МВД Португалии пока не высказалось по этим актуальным вопросам...