Португалия: во сколько обошелся ураган «Лесли»

Среда, 31 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: во сколько обошелся ураган «Лесли»

Ураган «Лесли» затронул, главным образом, Центральный регион Португалии.

Результатом стихийного бедствия стали около 20 тысяч страховых случаев - событий, предусмотренных договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, покрытых полисами.

При этом совокупная сумма выплат по страховым случаям оценивается в более чем 45 млн евро.

Таково заключение опроса, проведенного Португальской ассоциацией страховщиков (APS) со своими компаниями-членами по поводу страховых случаев, связанных с ураганом, который пронесся по Португалии 13 октября. «Представленные данные относятся к уже оцененным и подсчитанным случаям, -отмечает APS. - Однако учитывая большое количество инцидентов, работы по оценке продолжаются на местах и предполагается, что цифры будут расти при следующем обновлении информации»,

Согласно заявлению APS, «бóльшая часть выплат относится к жилищному страхованию и коммерческой и промышленной деятельности - соответственно 19,3 и 20,8 млн евро».

«Что касается транспортных средств застрахованных на случай «характерного ущерба» (danos próprios), повреждения в результате урагана получили повреждения более тысячи автомобилей», сообщает APS.

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