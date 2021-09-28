Португалия: во втором квартале арендная плата подскочила на 11,5 процентов

После роста на 5,3% в первом квартале арендная плата продолжила расти во втором квартале этого года.

По данным Национального института статистики (INE), аренда стала дороже на 11,5%.

Лиссабон, как всегда, остается самым дорогим городом для аренды жилья.

В период с апреля по июнь в стране было подписано 20 568 новых договоров аренды жилья, что на 49,3% больше, чем в предыдущем квартале.

При анализе 25 субрегионов страны было четыре с доходом выше общенационального значения, причем столица была самым дорогим регионом . В Лиссабонской столичной зоне (AML), где был подписан 7 171 договор аренды, что составляет около трети от общего числа. За ним следуют Алгарве, столичный регион Порту и Мадейра.

Также во втором квартале INE отмечает увеличение количества новых договоров аренды по сравнению с прошлым годом в 24 муниципалитетах с населением более 100 тысяч человек. Из этого набора следует отметить муниципалитеты Порту (+115,9%), Лиссабон (+87,7%) и Оэйраш (+87,0%) с самыми высокими показателями в годовом исчислении.

Данные INE относятся к новым договорам аренды, заключенным в период с апреля по июнь.