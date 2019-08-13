Португалия: водителей опасных грузов обвиняют в нарушении закона

Сегодня началась забастовка водителей опасных грузов. Она стартовала в полночь, время когда она закончится до сих пор не определено. Еще до ее начала забастовщиков обвинили в нарушении трудового законодательства. Профсоюзные лидеры должны были отправить до полуночи воскресенья список работников, которые буду обеспечивать так называемые «минимальные улсуги» во врея забастовки.



«Они не сделали этого, проигнорировав трудовой кодекс», - заявила Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков (ANTRAM), которая представляет более 1900 автотранспортных компаний в стране.



Премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что утром в понедельник правительство оценит выполняют ли бастующие положенные по закону минимальные услуги, в экстренном случае правительство обещает обеспечить подкрепление.

Напомним, профсоюз водителей опасных грузов (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas) накануне объявил об очередной забастовке. Предыдущая акция состоялась в апреле этого года и повлекла за собой многочисленные пробки на дорогах, а также очереди к автозаправкам.