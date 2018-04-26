Португалия: водителей скорой помощи могут оштрафовать

И раньше можно было обойтись без выплаты штрафа.

Когда водитель скорой помощи превышал скорость, то Национальный орган по безопасности дорожного движения (ANSR) его не штрафовал, а направлял соответствующее уведомление о правонарушении в INEM. Затем сама INEM сообщала в ANSR, что водитель следовал по экстренному вызову, и просила закрыть процесс.

Однако на днях ANSR принял решение изменить процедуру относительно превышения скорости водителями скорой помощи. Теперь ANSR будет запрашивать у INEM идентификационные данные водителей, которых затем будут уведомлять, а также они должны в течение 15 дней обосновать нарушения, которые они совершают на службе.

Некоторые водители машин скорой помощи за день могут «накапливать» до десяти нарушений ПДД.