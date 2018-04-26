Португалия: водителей скорой помощи могут оштрафовать

Четверг, 26 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: водителей скорой помощи могут оштрафовать

Не секрет, что водителям INEM нередко приходится превышать скорость.

И раньше можно было обойтись без выплаты штрафа.

Когда водитель скорой помощи превышал скорость, то Национальный орган по безопасности дорожного движения (ANSR) его не штрафовал, а направлял соответствующее уведомление о правонарушении в INEM. Затем сама INEM сообщала в ANSR, что водитель следовал по экстренному вызову, и просила закрыть процесс.

Однако на днях ANSR принял решение изменить процедуру относительно превышения скорости водителями скорой помощи. Теперь ANSR будет запрашивать у INEM идентификационные данные водителей, которых затем будут уведомлять, а также они должны в течение 15 дней обосновать нарушения, которые они совершают на службе.

Некоторые водители машин скорой помощи за день могут «накапливать» до десяти нарушений ПДД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: водителей скорой помощи могут оштрафовать

      Не секрет, что водителям INEM нередко приходится превышать скорость.

      Подробнее

    • Португалия: Festa das Cruzes

      В начале мая Праздник Крестов в Барселуше - это первое грандиозное праздничное мероприятие года в Алту-Минью.

      Подробнее

    • Племянница короля Испании полюбила тореро

      Испанские СМИ сообщают о романе между младшей дочерью инфанты Елены Викторией Федерикой и тореадором Гонсало Кабальеро.

      Подробнее

    • Испания: забастовки авиакомпании Vueling

      Во время забастовки авиакомпания Vueling будет работать «вполсилы».

      Подробнее

    • Италия: 102-летней женщине сделали операцию

      Со словами «Господь да благословит вас!» обратилась к врачам 102-летняя пациентка, которая перенесла срочную операцию из-за перелома бедра.

      Подробнее

    • Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от фашизма

      Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры.

      Подробнее

    • Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

      Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

      Подробнее

    • Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера

      32-летняя Ирина Шейк не любит афишировать личную жизнь, но о важных переменах в ней сообщает довольно «громко».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!