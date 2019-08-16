Португалия: водители опасных грузов и чиновники достигли соглашения

Бастующие водители опасных грузов и представители Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков (ANTRAM), которая представляет более 1900 автотранспортных компаний в стране, достигли соглашения. Стороны подписали документ, в котором подробно описаны обязанности перед работниками. Об этом сообщает издание Correio da Manhã, публикуя текст соглашения.



В документе указано каким образом будут начислены оклады для всех профессиональных категорий, описан порядок получения льгот, пересмотрены ряд надбавок и субсидий, а также порядок оплаты сверхурочной работы. В документе подчеркивается, что все пожелания работников были выполнены. Пока профсоюзные лидеры водителей опасных грузов официально не прокомментировали появление данного документа.

Напомним, профсоюз водителей опасных грузов (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas) начал забастовку, 12 августа в понедельник. Среди основных требований водителей было повышение заработной платы. Предыдущая забастовка водителей опасных грузов, которая прошла в апреле этого года, привела к коллапсу на дорогах и километровым пробкам к автозаправкам.