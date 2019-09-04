Португалия: водители опасных грузов пригрозили новой забастовкой

Среда, 04 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: водители опасных грузов пригрозили новой забастовкой

Стачка может начаться 7 сентября.

Лидер профсоюза водителей опасных грузов (SNMMP) Франсишко Сан-Бенту заявил, что новая, третья за этот год забастовка, заявленная на сентябрь, состоится. Также он отметил, что нет никаких оснований для ликвидации профсоюза.

«Со стороны властей до сих пор не было предпринято ничего, что могло бы привести к какому-либо урегулированию проблемы, поэтому если ничего не изменится до 7-го сентября, мы начнем стачку, которая будет продолжаться до 22-го числа», - рассказал Сан-Бенту журналистам телекомпании RTP.

В начале месяца прокуратура подала иск, чтобы распустить профсоюз SNMMP в судебном порядке. В надзорном ведомстве считают, что устав профсоюза не соответствуют букве закона. Одна из основных претензий со стороны  прокуратуры - «наличие в учредительном собрании SNMMP как минимум одного участника, который не имеет отношения к отрасли».

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