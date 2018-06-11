Португалия: водители остались без баллов

С тех пор потеряли все очки на водительских правах 157 водителей.

По мнению Мануэла Жоау Рамуша, представителя по связям с общественностью Ассоциации самомобилизованных граждан (Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, АСАМ), «это очень мало, учитывая количество автомобилистов в Португалии».

Другим негативным фактом Мануэл Жоау Рамуш считает «отсутствие улучшений относительно ДТП». «Напротив, по сравнению с прошлым годом наблюдается очень заметное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, смертей и серьезных травм на дорогах», - отмечает представитель АСАМ, приводя в пример соседнюю Испанию, где введение т.н. cartaporpontos привело к сокращению числа ДТП.

Как полагают в АСАМ, «стратегия carta por pontos имеет недостаточный эффект из-за отсутствия надзора». «В прошлом году снова были признаны недействительными тысячи водительских прав, но процесс идет очень медленно. Это признает сама Национальный орган по безопасности дорожного движения (ANSR). Поступает много рекламаций и поэтому процесс удлиняется во времени, что в конечном итоге устраняет педагогический эффект, который призвана иметь эта мера (carta por pontos)», - говорит Мануэл Жоау Рамуш.

Согласно балансу ANSR, объединяющему данные от GNR и PSP, с 1 января по 31 мая с.г. на дорогах Португалии произошло на 2.677 ДТП больше, чем за тот же период 2016 года, достигнув, в общей сложности, 52.728.

Что касается лиц, получивших тяжелые травмы в ДТП, то оно увеличилось до 15.274 (+48).

В то же время, число погибших сократилось до 182 (-3), а число серьезных травм - до 705 (-110).

Баланс ANSR также показывает, что только в последнюю неделю мая (с 22 по 31 мая) на дорогах погибли 18 и получили серьезные травмы 53 человека.

Наибольшее количество ДТП было зарегистрировано в округах Лиссабон (10.870), Порту (9.799 человек), Брага (4.558), Авейру (4.545) и Сетубал (4.189 человек).

Больше всего погибших зафиксировано в округе Сетубал (26), далее следуют Лиссабон (22), Порту (19), Сантарень (16) и Фару (14).