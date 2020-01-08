Португалия: водители Uber протестуют против снижения тарифов

Накануне водители онлайн-сервиса по заказу такси Uber устроили акцию протеста против понижения тарифов. Около 100 водителей проехали автоколонной от района Belém до Amoreiras. Колонну сопровождали полицейские машины.



По словам работников компании, руководство Uber приняло решение понизить тарифы настолько, что цена за поездку в некоторых случаях будет «ниже себестоимости». Водители упрекают компанию в том, что они «не заботятся о прибыли сотрудников».



Сообщается, что взамен компания предлагает водителям специальный бонус, однако получить его смогут только те, кто наработал определенное количество часов. Работники Uber подготовили онлайн-петицию, которая собрала более 2000 подписей. В планах протестующих обратиться за помощью к депутатам и правительству страны. По мнению подписантов, онлайн-сервис нарушает закон об индивидуальных платных пассажирских перевозках и транспортных средствах (TVDE).

