Португалия: водительские права нового образца – как оформить «на месте»

И в течение последних 60 лет данный документ печатает Монетный двор (Imprensa Nacional Casa da Moeda).

На днях это государственное предприятие объявило о начале производства водительских прав новой модели, с графикой и компьютерным кодом, который делает их цифровыми, без необходимости носить пластиковую карту в бумажнике для возможной проверки властями. Новшества продиктованы изменениями, предусмотренными в новой редакции Дорожного кодекса (Código da Estrada, СЕ) в рамках переноса во внутреннюю правовую базу Европейской директивы о водительских удостоверениях.

Новые права обеспечивают более надежные гарантии безопасности, способствуя борьбе с мошенничеством, и включают двумерный QR-код, доступный для считывания камерами мобильных телефонов, что позволит вам иметь документ при себе в приложении мобильника, без собственно, самого удостоверения (в «физическом» формате). То есть, согласно поправкам в СЕ, не обязательно иметь при себе водительское удостоверение в «физическом» формате. Однако если автомобилиста остановят сотрудники правоохранительных органов, не оснащенные цифровыми считывающими устройствами, то в течение 5 дней он должен будет предъявить водительские права в полицейском участке.

Что касается различных механизмов безопасности, то, понятно, не все они могут быть обнародованы. Вместе с тем, в числе тех, которые легко можно обнаружить и которые хорошо видны на новой модели водительских прав - голографический элемент в правом нижнем углу: в зависимости от угла, под которым вы смотрите на документ, вы можете увидеть фотографию (владельца) либо номер удостоверения, что делает воспроизведение (в целях подделки) практически невозможным.

Кроме того, Институт мобильности и транспорта (IMT) заявил о намерении начать оформление водительских прав нового образца «на месте» («na hora») уже в этом году. Услуга будет предназначена, в основном, для профессиональных водителей и тех, кто потерял документ. Проект, включенный в программу Simplex государственного управления, заключается в возможности получения водительских прав в день обращения в отделение IMT, по аналогии с паспортом.

Однако услуга будет доступна только в некоторых городах страны, информация о том, в каких именно – появится позднее.