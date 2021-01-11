Португалия: водительское удостоверение выдадут на месте

Понедельник, 11 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: водительское удостоверение выдадут на месте

По крайней мере, таковы планы Института мобильности и транспорта (IMT).

IMT может начать 2021 год с выдачи водительских прав в момент обращения - услуга, предназначенная в основном для профессионалов и тех, кто потерял этот документ.

На начальном этапе услуга будет существовать только в некоторых частях страны.

Национальный монетный двор Casa da Moeda начал 11 января изготовление водительских удостоверений нового вида, с графиками и компьютерный кодом, что делает их цифровыми, без необходимости носить в бумажнике для проверки со стороны властей.

Новый документ, включающий голографическую печать и двумерный QR-код, «дает большие гарантии безопасности, способствуя борьбе с мошенничеством».

Этот код, читаемый камерами мобильного телефона, позволит отсканировать документ и получить его без самой карты.

Председатель совета директоров INCM Гонсало Касейру сказал, что карта включает в себя несколько механизмов безопасности, но не все из них могут быть опубликованы, потому что «секрет до сих пор душа бизнеса».

Водительские права существуют в Португалии с 1910 года. Ежегодно выдается от 800 тысяч до 900 тысяч удостоверений, около 100 тысяч из которых - новые, а остальные - продления.

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