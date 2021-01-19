Португалия: водителям тяжелых грузовиков повысят зарплату на 4,7 процента

Вторник, 19 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: водителям тяжелых грузовиков повысят зарплату на 4,7 процента

В результате базовая зарплата в этом секторе повысится с нынешних 700 евро до 733 евро.

По словам координатора Федерации профсоюзов транспорта и связи (Fectrans) Жузе Мануэла Оливейры, повышение зарплаты для водителей грузовиков связано с ростом национальной минимальной заработной платы и предусмотрено в соответствующем коллективном трудовом договоре (CCT).

Профсоюзный лидер объяснил, что обновление зарплаты касается и других финансовых показателей, а именно трудового стажа, что означает, что у большинства водителей грузовиков зарплата будет повышена как минимум на 53 евро.

Но субсидии на питание и суточные не связаны с ростом национальной минимальной заработной платы, поэтому Fectrans намеревается их изменить в рамках пересмотра CCT, обсуждение которого будет продолжено.

На грузовом транспорте CCT охватывает около 50 000 рабочих.

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