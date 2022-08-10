Португалия: вокзал Виана-ду-Каштелу превратят в тематический отель

Мэр Виана-ду-Каштелу заявил, что городской железнодорожный вокзал, построенный в XIX веке, будет преобразован местным инвестором в отель, и что проект находится на стадии лицензирования.

Выступая перед журналистами, Луиш Нобре сказал, что «Infraestruturas de Portugal (IP), владелец собственности, решил использовать пространство, которое был вакантным более десяти лет».

Мэр заверил, что действующие на вокзале функции и услуги «не исчезнут, а будут перенесены в другое место».

«Билетная касса, бар и другие услуги будут сохранены. Иначе и быть не могло. Никто не собирался инвестировать 90 млн евро в модернизацию линии Минью, а затем подвергать эти инвестиции риску», - заявил он.

По словам Луиша Нобре, бизнесмен, у которого уже есть гостиница в городе, предложил IP перепрофилировать здание в гостиницу, и позже муниципалитет был проинформирован о проекте.

«Муниципалитет согласен. Имеет смысл перепрофилировать эту историческую собственность, если текущие функции станции не будут нарушены», - уточнил он.

Мэр добавил, что муниципалитет контролирует процесс лицензирования совместно с Региональным управлением культуры Севера (ДРКС). Цель состоит в том, чтобы сохранить фасад и исторические характеристики объекта.