Португалия: Volkswagen приглашает на работу

Речь идет, в основном, о «software для цифровых экосистем и внутренних корпоративных процессов группы».

Это будет уже третья подобная структура в группе и первая за пределами Германии (остальные находятся в Вольфсбурге и Берлине).

Для работы в центре планируется принять около 300 ИТ-специалистов - «найм, в основном, будет производиться на португальском рынке труда». «При этом 1/3 специалистов будут работать на облачных сервисах (cloud) специально для сектора коммерческого транспорта MANTruck & Bus», - говорится в заявлении группы.