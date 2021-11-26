Португалия: Volkswagen вложит 500 млн в завод Autoeuropa

Пятница, 26 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Volkswagen вложит 500 млн в завод Autoeuropa

Инвестиции будут сделаны в течение следующих пяти лет.

«В течение следующих пяти лет мы намерены инвестировать более 500 миллионов евро в продукты, оборудование и инфраструктуру» в Autoeuropa, - заявил Александр Зейтц, директор Volkswagen.

Об этом менеджер немецкой марки заявил на церемонии, посвященной 30-летию автомобильного завода в Палмеле.

«Этот завод и его команда готовы успешно сопровождать трансформацию автомобильной промышленности», - добавил Александр Зейтц, заверив, что Volkswagen переориентирует свое производство с целью создания мирового лидера в области экологически чистой мобильности - Volkswagen Accelerate.

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза, который председательствовал на церемонии, посвященной 30-летию Autoeuropa, приветствовал объявленные новые инвестиции в автомобильный завод в Палмеле и отметил атмосферу взаимопонимания и сотрудничества.

Volkswagen Autoeuropa по-прежнему является крупнейшей иностранной инвестицией, сделанной в Португалии.

«Мы собираемся преодолеть эту пандемию и ее экономические и социальные последствия в этом году, в следующем году и в ближайшие годы. Мы будем здесь в эти годы, чтобы построить лучшую Португалию», - заявил глава государства.

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