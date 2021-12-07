Португалия: волонтерство выросло на 30 процентов

В своем заявлении Министерство труда, солидарности и социального обеспечения заявило, что в этом году «гражданское общество продолжило участие, ознаменовавшее собой 2020 год, продемонстрировав свою готовность участвовать и реагировать на потребности и проблемы, выявленные на различных территориях».

Из числа зарегистрированных на волонтерских платформах 27% составляют люди в возрасте от 15 до 24 лет.

За ними следуют 25-34 года (25%), причем женщины являются наиболее активными участниками акций: 71%.

Регион Лиссабона и Вале-ду-Тежу является районом с наибольшим количеством волонтеров (46,7%) и является регионом, который больше всего вырос по сравнению с 2020 годом (более 27%).

Социальные, гражданские действия и сотрудничество в целях развития - это те виды деятельности, которые наиболее востребованы волонтерами.