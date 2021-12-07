Португалия: волонтерство выросло на 30 процентов

Вторник, 07 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: волонтерство выросло на 30 процентов

Женщины (71%) являются наиболее активными участниками акций.

В своем заявлении Министерство труда, солидарности и социального обеспечения заявило, что в этом году «гражданское общество продолжило участие, ознаменовавшее собой 2020 год, продемонстрировав свою готовность участвовать и реагировать на потребности и проблемы, выявленные на различных территориях».

Из числа зарегистрированных на волонтерских платформах 27% составляют люди в возрасте от 15 до 24 лет.

За ними следуют 25-34 года (25%), причем женщины являются наиболее активными участниками акций: 71%.

Регион Лиссабона и Вале-ду-Тежу является районом с наибольшим количеством волонтеров (46,7%) и является регионом, который больше всего вырос по сравнению с 2020 годом (более 27%).

Социальные, гражданские действия и сотрудничество в целях развития - это те виды деятельности, которые наиболее востребованы волонтерами.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)