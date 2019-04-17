Португалия: волонтеры создали базу АЗС, в которых закончилось топливо

Волонтерская организация Voluntários Digitais em Situações de Emergência оперативно отреагировала на кризис с нехваткой топлива в стране и создала интернет-ресурс, где отмечены АЗС без горючего. Последние данные о том, на каких станциях закончился бензин и дизель можно получить по ссылке - https://janaodaparaabastecer.vost.pt/

Сообщается, что горючего нет уже более чем в 150 автозаправочных станциях. Информация постоянно обновляется в режиме онлайн.



Напомним, начиная со вторника на автозаправочных станциях по всей Португалии наблюдается ажиотаж, связанный с нехваткой топлива. Возле АЗС собираются огромные очереди, которые блокируют дорожное движение. В результате, некоторые станции пришлось закрыть.



Причиной такого коллапса стала забастовка водителей-перевозчиков опасных грузов. Она организована профсоюзом Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas и началась в ночь с понедельника на вторник. По последней информации, представители профсоюза и правительство пока не пришли к согласию относительно требований рабочих.