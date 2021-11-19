Португалия: волшебство Рождества прибывает в Лиссабон

Пятница, 19 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: волшебство Рождества прибывает в Лиссабон

Гостей ждут праздничные ярмарки и рождественский поезд - главная новинка этого года.

До Рождества осталось чуть больше месяца, поэтому в эту пятницу, 19 ноября, в Лиссабоне открывается Рождественский рынок Руссиу, который будет работать на площади Д. Педрy V до 19 декабря.

Мероприятие проводится при поддержке Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP).

На этой рождественской ярмарке можно прогуляться, купить подарки и насладиться духом праздничного сезона. Вы найдете здесь массу интересного - от изделий ручной работы до сладостей, напитков, продуктов и украшений.

Рождественский рынок Руссиу перенесет вас в прошлое с рождественской выставкой в ​​Hospital das Bonecas.«Выставка, которая обещает удивить детей и перенести взрослых в их детство, создавая настоящие моменты общения для семей», - говорят о ней организаторы.

Главная новость мероприятия - рождественский поезд, который будет курсировать по улицам Байши в течение месяца. Несмотря на то, что это бесплатная поездка, вам нужно будет получить купон в участвующих магазинах.

Президент ADBP Мануэл Лопеш подчеркнул, что «Байша готовится принять самый волшебный сезон в году», добавив, что рождественская ярмарка Руссиу является одной из инициатив, разработанных ADBP для «привлечения посетителей, оживления центра города и стимулирования местного бизнеса».

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