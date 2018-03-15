Португалия: воровала золото годами...

Она подозревается в краже золотых изделий на сумму около 100 тыс. евро из жилого дома в г. Лейрия, куда имела свободный доступ. Причем кражи совершались на протяжении более трех лет.

В ходе полицейской операции по итогам расследования был проведен обыск на дому у женщины по ранее выданному ордеру, в ходе чего «удалось вернуть часть украденных золотых изделий, а также изъять несколько предметов, приобретенных на доходы от незаконной деятельности, в том числе, телевизоры, ноутбуки, билеты моментальных лотерей raspadinhas, а также наличные деньги».

Расследование продолжается.