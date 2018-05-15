Португалия: воровали алкоголь из магазинов...

Вторник, 15 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: воровали алкоголь из магазинов...

Удачное расследование провели сотрудники GNR. Оно завершилось полицейской операцией, проведенной в муниципалитетах Felgueiras, Amarante, CeloricodeBasto, PóvoadeLanhoso, Guimarães и Lousada.

В результате были задержаны члены преступной группы, занимавшейся кражами алкогольных напитков в супермаркетах.

Были установлены личности 12-ти ее членов, четверо из них, в возрасте от 30 до 60 лет - задержаны. Им предъявлены различные обвинения: одному - за незаконный оборот наркотиков (1.282 дозы героина), одному - за хранение незаконного оружия (зазубренный ствольный дробовик) и двоим - за кражи из торговых заведений.

Остальным лицам - большинство из которых - владельцы предприятий общепита - предъявлено обвинение в получении краденого имущества.

Также были проведены 27 обысков (17 - на дому и 10 - в иных местах, в основном - в автомобилях) конфискованы 1.147 бутылок с алкогольными напитками, похищенными в гипермаркетах в округах Порту и Брага, 43 литра коньяка, четыре единицы оружия, 32 тысячи контрафактных сигарет, 1.282 индивидуальные дозы героина и один автомобиль.

Также во время обыска были изъяты два фунта свинца и один фунт пороха для изготовления патронов, а также 165 боеприпасов, десять мобильных телефонов, три компьютера и около тысячи евро наличными.

Трое задержанных предстанут в суде Póvoa de Lanhoso и Felgueiras.

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