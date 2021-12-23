Португалия: восемь правил безопасного Рождества

Четверг, 23 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: восемь правил безопасного Рождества

Во время пандемии все средства хороши: от тестирования до «социальной диеты».

Если вы проводите канун Рождества или рождественский обед с семьей, попробуйте следовать восьми нехитрым правилам. Их разработало издание Sapo, чтобы минимизировать риск заражения Covid-19.

Как и год назад, правительство и DGS обратились к португальцам с призывом «отпраздновать Рождество и Новый год с безопасностью и ответственностью».

Предлагаем вашему вниманию набор из восьми рекомендаций, которые помогут минимизировать риск заражения, если вы наслаждаетесь рождественским обедом с семьей.

- Воспользуйтесь всеми возможностями вакцинации - все люди, имеющие право на вакцинацию, должны быть вакцинированы (включая бустерные дозы для лиц старше 65 лет).

- Пройдите быстрые тесты до и после рождественских посиделок.

- Сядьте на «социальную диету» за неделю до Рождества: постарайтесь ограничить социальные контакты, так как это даст большую безопасность для семейного вечера.

- Лица, прошедшие профилактическую изоляцию или инфицированные, должны оставаться в изоляции.

- Сведите к минимуму количество семей, которые собираются вместе. Чем меньше людей, тем ниже риск заражения.

- Не забывайте о «золотых правилах», которые были в силе во время пандемии: социальное дистанцирование, чистые руки, защита дыхания.

- Используйте большие столы, просторные помещения, естественное проветривание.

- Следует поощрять использование масок, когда человек не употребляет пищу или напитки, особенно в присутствии более уязвимых людей.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)