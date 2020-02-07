Португалия вошла в топ-5 самых коррумпированных стран мира
Исследование, проведенное Ernst & Young, поместило Португалию на пятое место списка наиболее коррумпированных стран мира.
По данным журналистов Sol, было опрошено 3800 человек в 38 странах Европы, Ближнего Востока, Индии и странах Африки.
Португалия заняла пятое место, пропустив вперед только Хорватию, Кению, Словению и Сербию, пишет РИА Новости.
В ходе исследования более 80 процентов опрошенных португальцев заявили, что взятки были распространенной практикой в Португалии