Португалия вошла в топ-5 самых коррумпированных стран мира

По данным журналистов Sol, было опрошено 3800 человек в 38 странах Европы, Ближнего Востока, Индии и странах Африки.

Португалия заняла пятое место, пропустив вперед только Хорватию, Кению, Словению и Сербию, пишет РИА Новости.

В ходе исследования более 80 процентов опрошенных португальцев заявили, что взятки были распространенной практикой в Португалии