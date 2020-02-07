Португалия вошла в топ-5 самых коррумпированных стран мира

Пятница, 07 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия вошла в топ-5 самых коррумпированных стран мира

Исследование, проведенное Ernst & Young, поместило Португалию на пятое место списка наиболее коррумпированных стран мира.

По данным журналистов Sol, было опрошено 3800 человек в 38 странах Европы, Ближнего Востока, Индии и странах Африки.

Португалия заняла пятое место, пропустив вперед только Хорватию, Кению, Словению и Сербию, пишет РИА Новости.

В ходе исследования более 80 процентов опрошенных португальцев заявили, что взятки были распространенной практикой в Португалии

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