Португалия: воздух в Лиссабоне грязнее допустимого

Посторонние примеси в воздухе на Авенида да Либердаде в Лиссабоне в течение 2022 года превышали установленный законом предел, при этом концентрация диоксида азота «примерно на 12,5% превышала максимальное значение», предупредила экологическая ассоциация ZERO.

«Значения диоксида азота (NO2) на Авенида да Либердаде показали среднегодовое значение 45 мкг/м3 (микрограммов на кубический метр), что примерно на 12,5% выше, чем максимальное значение 40 мкг/м3, требуемое национальным законодательством (Декрет-закон № 102/2010) и Европейской директивой по качеству воздуха, а в течение нескольких дней (двух) средняя концентрация превышала 200 мкг/м3», - отмечает ZERO (Associação Sistemas Terrestre Sustentável).

Данные получены в результате работы ZERO по мониторингу качества воздуха в Лиссабоне путем измерения концентрации загрязняющих веществ на станциях мониторинга качества воздуха.

Они находятся в ведении Комиссии по координации и региональному развитию Лиссабона и долины Тежу (CCDR-LVT), информация обрабатывается Португальским агентством по охране окружающей среды (APA).

«ZERO запросит проверку данных и позже сообщит о несоблюдении в Европейскую комиссию», - сообщает ассоциация экологов, отмечая, что «в последние годы были многочисленные случаи несоблюдения минимального качества воздуха - значений, требуемых законодательством в различных регионах страны».

В этом контексте в Европейском суде уже есть жалоба на Португалию (дело C-220/22), «которая может повлечь за собой уплату страной существенного штрафа», указывает ZERO.

По данным ассоциации, загрязнение воздуха в Португалии «является причиной преждевременной смерти около шести тысяч человек каждый год», что связано с возникновением или ухудшением таких заболеваний, как инсульты, проблемы с сердцем, рак легких и респираторные заболевания.