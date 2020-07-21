Португалия возглавит разработку системы для космического телескопа

Запуск телескопа запланирован в 2031 году и позволит проводить рентгенографию Вселенной.

Как сообщает информационное агентство АЗЕРТАДЖ, португальский институт астрофизики и космических наук выиграл конкурс Европейского космического агентства (ЕКА) на руководство миссии разработки телескопа для астрофизики высоких энергий (ATHENA) и в течение двух лет будет отвечать за разработку системы измерений для телескопа.

Проект является частью подготовки к будущей космической обсерватории высоких энергий, которая в следующем десятилетии сделает рентгеновский снимок Вселенной.

Запланированный к запуску в 2031 году телескоп ATHENA позволит понять, как черные дыры определили образование и эволюцию первых галактик, а также как эти галактики располагаются в структурах, охватывающих сотни миллионов световых лет.