Португалия возглавит разработку системы для космического телескопа

Вторник, 21 Июль 2020 Португалия

Португалия возглавит разработку системы для космического телескопа

Институт астрофизики и космических наук Португалии возглавит разработку системы для космического телескопа.

Запуск телескопа запланирован в 2031 году и позволит проводить рентгенографию Вселенной.
Как сообщает информационное агентство АЗЕРТАДЖ, португальский институт астрофизики и космических наук выиграл конкурс Европейского космического агентства (ЕКА) на руководство миссии разработки телескопа для астрофизики высоких энергий (ATHENA) и в течение двух лет будет отвечать за разработку системы измерений для телескопа.
Проект является частью подготовки к будущей космической обсерватории высоких энергий, которая в следующем десятилетии сделает рентгеновский снимок Вселенной.
Запланированный к запуску в 2031 году телескоп ATHENA позволит понять, как черные дыры определили образование и эволюцию первых галактик, а также как эти галактики располагаются в структурах, охватывающих сотни миллионов световых лет.

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