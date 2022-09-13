Португалия. Вождение под дождем? GNR дает советы
Одиннадцать районов материковой части Португалии находятся под желтым предупреждением из-за прогноза проливных дождей.
GNR сообщает, какие основные меры предосторожности следует принять водителям.
В Facebook национальная гвардия разместила публикацию, в которой напоминает, что «плохая видимость, потеря сцепления с дорогой и больший износ машины являются основными факторами, способствующими большей опасности вождения в неблагоприятных погодных условиях».
На протяжении всей поездки помните, рекомендует GNR: «Адаптируйте свое вождение в соответствии с состоянием дороги, условиями видимости, состоянием и загрузкой автомобиля и интенсивностью движения».
Перед началом поездки:
- проверьте, чтобы шины были в хорошем состоянии и с давлением;
- убедитесь, что световая система освещения находится в хорошем рабочем состоянии;
- убедитесь, что тормозная система, стеклоочистители и состояние щеток находятся в хорошем рабочем состоянии.
Во время вождения:
- увеличьте безопасное расстояние между транспортными средствами;
- снизьте скорость;
- двигайтесь со включенным ближним светом.
По данным IPMA, районы Виана-ду-Каштелу, Брага, Порту, Вила-Реал, Браганса, Авейру, Визеу, Гуарда, Коимбра, Лейрия, Каштелу-Бранку, Лиссабон, Сантарен, Порталегре и Сетубал находятся под желтым предупреждением до 18:00 среды.