Португалия: возле берега в Сетубале обнаружили тушу кита

Вторник, 09 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: возле берега в Сетубале обнаружили тушу кита

Несколько дней останки дрейфовали в прибрежной зоне.

Жители и отдыхающие пляжа в Сетубале стали свидетелями необычного зрелища. В воде, возле берега, недалеко от населенного пункта Коменда дрейфовала туша кита. Тело находилось в стадии сильного разложения. Об этом сообщает издание Publico.

Тело морского животного по крайней мере несколько дней дрейфует рядом со скалистым берегом, недалеко от порта. В длину тело кита составляет 8-10 метров, что создает потенциальную угрозу для навигации.

Теперь муниципалитету Сетубала предстоит утилизировать тело животного. Сообщается, что в ближайшее время чиновники «предпримут все необходимые меры, для того чтобы не создавать угрозу для судоходства».

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