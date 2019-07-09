Португалия: возле берега в Сетубале обнаружили тушу кита

Жители и отдыхающие пляжа в Сетубале стали свидетелями необычного зрелища. В воде, возле берега, недалеко от населенного пункта Коменда дрейфовала туша кита. Тело находилось в стадии сильного разложения. Об этом сообщает издание Publico.

Тело морского животного по крайней мере несколько дней дрейфует рядом со скалистым берегом, недалеко от порта. В длину тело кита составляет 8-10 метров, что создает потенциальную угрозу для навигации.

Теперь муниципалитету Сетубала предстоит утилизировать тело животного. Сообщается, что в ближайшее время чиновники «предпримут все необходимые меры, для того чтобы не создавать угрозу для судоходства».