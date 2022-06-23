Португалия: возмещено 57,3 млн евро завышенных IUC

Четверг, 23 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: возмещено 57,3 млн евро завышенных IUC

Возвраты начались после внесения изменений в закон два года назад.

С 2020 года, когда вступила в силу новая формула расчета единого налога на транспортные средства (IUC), государство, муниципальные советы и автономные округа уже вернули налогоплательщикам как минимум 57,3 млн евро излишне уплаченных средств.

Только за первый год возмещения налогов налоговое управление вернуло 15 млн евро, но объем IUC, которая остается в казне муниципалитетов и автономных районов, собирающих часть этого налога, неизвестна.

В муниципалитетах сохраняется IUC, взимаемый с транспортных средств категорий A, E, F и G, и 70% рабочего объема транспортных средств категории B (легковые автомобили, зарегистрированные после 2007 года).

Государство сохраняет за собой оставшиеся 30% этого компонента плюс 100% компонента CO2 транспортных средств категории B.

Португалия была обязана исправить код IUC в 2019 году, чтобы положить конец дискриминации подержанных автомобилей с иностранной регистрацией до 2007 года и ввезенных в Португалию после этого года.

Изменение произошло после того, как в 2018 году Суд Европейского Союза (CJEU) вынес решение в отношении налогоплательщика из Коимбры, который в 2013 году импортировал автомобиль 1966 года выпуска из Соединенного Королевства.

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