Португалия: Возможности минимальных банковских услуг расширяются

В частности, были одобрены следующие изменения:

Дебетовая карта CSMB теперь может использоваться во всех странах (а не только в Европейском союзе).

Дебетовая карта CSMB может использоваться при малых платежах без введения PIN-кода, к примеру, portagens. В связи с этим банки должны будут заменить карты CSMB, удерживаемые клиентами.

Количество межбанковских переводов (transferências interbancárias) посредством homebanking (дистанционно) со счетов CSMB увеличено до 24 в год. Напомним, что в настоящее время владельцы CSMB могут производить только 12 банковских переводов на счета других банков посредством интернет-страницы банка или через мобильное приложение.

Одобрено предложение PS, которое позволяет клиентам с CSMB до 65 лет также одновременно являться совладельцем другого счета/ов (contas à ordem), в котором другому совладельцу, как минимум, 65 лет или у него есть инвалидность свыше 60%. Напомним, что ранее клиент CSMB не мог владеть НИКАКИМ ДРУГИМ банковским счетом.

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Трансференции, совершаемые по банкомату Multibanco, по-прежнему останутся бесплатными, независимо от их количества, будь то между счетами CSMB или другими счетами, как это предусмотрено общим законодательством.

Минимальные банковские услуги должны предоставляться всеми банками и могут запрашиваться любым гражданином, не имеющих кредитных обязательств. Максимальная годовая стоимость их обслуживания составляет 1% от индекса социальной поддержки (IAS), т.е. не более 5 евро В ГОД.

К концу 2017 года в Португалии насчитывалось более 44 тысяч CSMB.