Португалия: вознаграждение за отказ от пластика

В Карвелуше прошел конкурс Maratona Tecnologica Nacional. Победителем признали проект студентов Instituto Superior Tecnico, — приложение, позволяющее контролировать покупки товаров с содержанием полимеров.

Суть приложения — повысить осведомленность португальцев о ситуации с экологией и получать бонусы в виде виртуальной валюты за покупки с минимальным содержанием пластика.

Жил Коэльо, ученик третьего курса и участник разработки, рассказал, что программа создана, чтобы помочь покупателям реально оценивать покупки и принимать решение в пользу сохранения окружающей среды.

Благодаря удобному интерфейсу потребители видят «ценность» товаров, ведут статистику отказа от покупки пластмассовых вещей и узнают число спасенных благодаря им животных, пишет ТАСС.