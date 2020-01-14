Португалия: вознаграждение за отказ от пластика

Вторник, 14 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: вознаграждение за отказ от пластика

У португальцев появилась возможность отказаться от покупки пластмассы и получать виртуальную валюту — нужно установить специальное приложение.

В Карвелуше прошел конкурс Maratona Tecnologica Nacional. Победителем признали проект студентов Instituto Superior Tecnico, — приложение, позволяющее контролировать покупки товаров с содержанием полимеров.

Суть приложения — повысить осведомленность португальцев о ситуации с экологией и получать бонусы в виде виртуальной валюты за покупки с минимальным содержанием пластика.

Жил Коэльо, ученик третьего курса и участник разработки, рассказал, что программа создана, чтобы помочь покупателям реально оценивать покупки и принимать решение в пользу сохранения окружающей среды.

Благодаря удобному интерфейсу потребители видят «ценность» товаров, ведут статистику отказа от покупки пластмассовых вещей и узнают число спасенных благодаря им животных, пишет ТАСС.

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