Португалия: возобновится ли тоурада?

Четверг, 22 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: возобновится ли тоурада?

Португальская федерация тоурады ProToiro требует возобновить шоу не позднее 3 мая, наравне с остальными культурными событиями.

«Мы хотим в срочном порядке возобновить культурную программу тоурады - не позднее 3 мая, в новую фазу отмены ЧП», - сказал генеральный секретарь ProToiro Элдер Милейру.

По словам генерального секретаря ProToiro, сектор испытывает большие трудности, потеряв 70% своей активности.

«От тоурады зависят тысячи семей, которые сейчас находятся в серьезных затруднениях, и, несмотря на эту ситуацию, правительство решило оставить сектор закрытым без каких-либо оснований, без какой-либо логики», - сказал он.

Указывая на «блокаду» со стороны правительства, Элдер Милейру указал, что «это серьезная проблема» и что «не было никаких оснований» для того, чтобы сектор корриды не возобновил свою работу вместе с другими культурными мероприятиями.

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