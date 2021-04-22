Португалия: возобновится ли тоурада?

«Мы хотим в срочном порядке возобновить культурную программу тоурады - не позднее 3 мая, в новую фазу отмены ЧП», - сказал генеральный секретарь ProToiro Элдер Милейру.

По словам генерального секретаря ProToiro, сектор испытывает большие трудности, потеряв 70% своей активности.

«От тоурады зависят тысячи семей, которые сейчас находятся в серьезных затруднениях, и, несмотря на эту ситуацию, правительство решило оставить сектор закрытым без каких-либо оснований, без какой-либо логики», - сказал он.

Указывая на «блокаду» со стороны правительства, Элдер Милейру указал, что «это серьезная проблема» и что «не было никаких оснований» для того, чтобы сектор корриды не возобновил свою работу вместе с другими культурными мероприятиями.