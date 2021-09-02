Португалия: возобновляемая энергия доминирует

Четверг, 02 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: возобновляемая энергия доминирует

Возобновляемые источники обеспечили 63% потребления электроэнергии в первые восемь месяцев 2021 года

Таковы данные, опубликованные REN - Redes Energéticas Nacionais.

На гидроэлектроэнергию приходилось 28%, ветровую энергию - 25%, биомассу - 7%, фотоэлектрическую энергию - 3,6%.

Невозобновляемая генерация обеспечивала 30% потребления, разделенное между природным газом (28%) и углем (2%), а оставшиеся 7% приходились на импортную энергию.

В августе потребление электроэнергии выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4%, или 0,3%, если считать с учетом корректировки влияния температуры и количества рабочих дней.

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