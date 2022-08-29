Португалия: возобновляемые источники энергии пользуются спросом

Повышение цен на газ и электроэнергию спровоцирует переход португальцев к возобновляемым источникам энергии.

Согласно данным сервисной контрактной платформы Fixando, спрос на продукты и услуги, связанные с возобновляемыми источниками энергии, в июле вырос на 137% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Анализ был проведен среди 2600 пользователей и 1200 специалистов с 1 июля по 25 августа 2022 года.

Специалисты оценивают, что спрос будет продолжать расти и что в этом году он достигнет 180% по сравнению с 2021 годом.

«На самом деле цены, взимаемые профессионалами и компаниями, выросли в геометрической прогрессии, в основном из-за нехватки рабочей силы и материалов», - говорится в заметке Fixando.

В качестве примера компания показывает, что установка солнечных панелей в 2021 году стоила 420 евро за услугу, а в настоящее время составляет около 590 евро за услугу, то есть рост на 40,5%.

«Это увеличение спроса происходит в то время, когда португальские семьи все больше обеспокоены колебаниями цен на энергию и стремятся инвестировать в альтернативы, которые не только более устойчивы, но и гарантируют им некоторое снижение ежемесячных расходов», - объясняет Алиса Нуньес. директор нового бизнеса в Fixando.

Районы с наибольшим количеством запросов от клиентов: Лиссабон (17%), Порту (15%), Сетубал (10%), Авейру (9%), Брага (8%) и Лейрия (8%).