Португалия возобновляет введение вакцины AstraZeneca с понедельника

Португалия возобновит введение вакцины AstraZeneca против Covid-19 22 марта, сообщили Infarmed и Главное управление здравоохранения (DGS) на пресс-конференции.

15 марта органы здравоохранения решили прекратить прием этой вакцины из-за побочных эффектов, которые были зафиксированы у некоторых людей в Европе.

«Как вы знаете, план вакцинации был приостановлен в отношении вакцины AstraZeneca и будет возобновлен с понедельника. Мы возобновим этот план, ускоряя его», - сказал вице-адмирал Энрике Гувейя-и-Мело, отметив, что учителя и сотрудники школ начинают проходить вакцинацию в выходные 27 и 28 марта.

Во втором квартале Португалия получит 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca вместо 4,4 миллиона доз, первоначально заказанных у англо-шведской компании, и план вакцинации уже адаптирован к последним данным.

Президент Infarmed обосновал возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca тем, что преимущества вакцины «явно превышают любые возможные риски». Генеральный директор здравоохранения гарантировал, что вакцина вводится потому, что она «качественная», и поэтому призывает португальцев не отказываться от какой-либо конкретной марки. «Отказ от вакцины означает отказ защитить себя от серьезного заболевания», - сказал он, отметив, что «альтернатива - оставаться уязвимым и подверженным заболеванию, которое может быть смертельным».

Таким образом, Португалия присоединяется к Италии и Франции, которые уже объявили о возобновлении вакцинации препаратом AstraZeneca. Во Франции премьер-министр примет первую дозу этой вакцины, чтобы показать пример гражданам.