Португалия: возведение аэропорта в Монтижу может быть скоро возобновлено

В Конфедерации туризма Португалии (Conselho Diretivo da Confederação do Turismo de Portugal) призывают, «как можно скорее» возобновить проект возведения аэропорта в Монтижу, для того, чтобы восстановить экономику после кризиса, вызванного коронавирусом.

“После оценки текущей ситуации и будущих проблем, вызванных коронавирусом, глава Конфедерации считает, что восстановление экономики во многом зависит от

увеличения пропускной способности аэропорта. Поэтому власти должны возобновить проект строительства аэропорта в Монтижу как можно скорее”, - говорится в заявлении Конфедерации. Новый аэропорт позволит увеличить количество пассажиров до 50 млн человек.

Также в заявлении говорится, что в январе этого года Португальское агентство по окружающей среде (APA) одобрило строительство нового аэровокзала и дало “зеленый свет” на его строительство.

“Настало время перейти к единственному решению проблемы, существующей 50 лет, которое отвечает требованиям эффективности и конкурентоспособности. Все другие варианты расположения аэропорта уже широко обсуждались и были отклонены”, - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 8 января 2019 года ANA и правительство подписали соглашение о расширении пропускной способности аэропорта Лиссабона, государство выделило на эти цели 1,15 млрд евро.