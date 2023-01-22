Португалия: возвращается самый большой фестиваль сыра

Самый большой фестиваль сыра возвращается в центр города Оливейра-ду-Ошпитал 11 и 12 марта 2023 года. Мероприятие обещает быть самым запоминающимся туристическим событием центрального региона. Королём праздника будет знаменитый сыр Серра-да-Эштрела DOP*.

Помимо сыра Серра-да-Эштрела, который получил мировую известность, на фестивале можно будет попробовать различные вина, колбасы, мед, а также приобрести изделия ручной работы и другие натуральные местные продукты.

Во второй день фестиваля на улице Largo Ribeiro do Amaral в самом центре города и на близлежащих улицах будет организовано несколько интересных мероприятий: музыкальные выступления, дегустация вина региона Дао, а также удивительное кулинарное событие - изготовление сыра Cерра-да-Эштрела. Он производится из молока местных овец с XII века и без сомнения является главной закуской этого региона, а также назван одним из чудес португальской кухни в 2011 году на национальном конкурсе «7 чудес гастрономии». Посетители смогут посмотреть и другие кулинарные шоу, где будет присутствовать сыр Серра-да-Эштрела.

Организаторы крупнейшего в стране фестиваля сыра Серра-да-Эштрела ожидают более тысячи посетителей. Начало мероприятия 11 марта в 9:00. В воскресенье 12 марта в программе «Somos Portugal» на канале TVI с 14:00 до 20:00 событие будет показано для зрителей в Португалии и за рубежом.

*Cыр Cерра-да-Эштрела имеет знак D.O.P — это знак Европейского Союза, защищающий региональных призводителей сыра. Продукт с этим знаком может быть произведен только в своем регионе и нигде больше.